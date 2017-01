Jedini ispravan način mršavljenja i zašto detoks nije jedan od njih

Ulazak u novu godinu po običaju podrazumijeva sastavljanje popisa odluka i promjena kod gotovo svake osobe. Jedna od najčešćih i primarnih odluka odnosi se na povećanje tjelesne aktivnosti i borbu s viškom kilograma te objavu rata potkožnom masnom tkivu.

Glavna metoda i praktički prva stvar kojoj se pribjegava je neka vrsta detoksikacije – tzv. Detox dijete. Pokušat ćemo vam ukratko objasniti zašto detox dijete nisu dobra ideja i što možete napraviti da pomognete svom tijelu da se riješi toksina.

Prosječna osoba u trenutku kada joj spomenete riječ dijetu odmah pomisli na glad, pregršt bljutavog povrća i smrdljive sokove. To je prva i najveća zabluda, s obzirom na to da riječ dijeta (eng. Diet) podrazumijeva: „Određenu kombinaciju hrane i namirnica koju osoba konzumira svakodnevno i/ili u određenom vremenskom ciklusu“ (prema definiciji Svjetske zdravstvene organizacije – WHO).

Pravilo broj 1: Ako u potrazi za savjetima kako skinuti višak kilograma vidite naslov: dijeta i termine poput glad, post i slično – možete pretpostaviti da to nije za vas. U slučaju da preporuka dolazi od strane nutricionista i medicinski je uvjetovana vašim zdravstvenim statusom, onda takvi savjeti imaju smisla.

Zašto detoksikacijske dijete mogu donijeti više štete nego koristi?

Detoksikacijske se dijete, u pravilu sastoje od nekoliko vrsta povrća u kombinaciji s voćem izmiksanim u blenderu radi lakše konzumacije. Kelj, celer, cikla, špinat, pomiješani s avokadom, narom, i slično, predstavljaju glavni i nerijetko jedini obrok tijekom dana u većini popularnih i dostupnih detox dijeta. Nerijetko viđam da se uz to preporučuje unos velikih količina zelenog, crnog, ili drugih vrsta čajeva koji će kao super junaci otjerati sve loše nakupljeno u organizmu. To je daleko od istine i češće će vam donijeti više štete nego koristi i to iz sljedećih razloga:

1. Iznimno su niskog kalorijskog unosa

Mišljenje većine svjetskih nutricionističkih i dijetetičarskih organizacija je da se glavni mehanizam zadužen za gubitak potkožnog masnog tkiva krije u umjerenom kalorijskom deficitu u odnosu na potrebe osobe (manjak od 200-300 kcal dnevno) uz konzumaciju optimalne količine proteina/bjelančevina. Detoksikacijske dijete, često preporučuju, ili koncipiraju svoje obroke tako da taj deficit bude mnogo veći i koji se kreće preko 1000 kcal dnevno. Nerijetko dijete nemaju individualizirane upute i preporuke stoga su nepouzdane te većinom vremena netočne te su siromašne proteinima.

Preporuka trenera: koliki dnevni unos proteina je potreban?

2. Izazivaju velike promjene u koncentraciji šećera u krvi

Već smo spomenuli kako je voće i/ili voćni sokovi jedna od glavnih namirnica, a fruktoza čini najveći udio skoro svih vrsta voća. Prilikom unosa velikih količina voća u obliku smoothieja i napitaka događaju se veliki porasti, a posljedično i padovi razine šećera u krvi. U jednom trenu ćete se osjećati kao da ste najspremnija osoba na svijetu, a već nakon sat - dva vremena možete primijetiti vrtoglavicu i drastičan pad energije. Posebno je to opasno kod dijabetičara i osoba koji pate od neke vrste metaboličkih sindroma.

Provjeri imaš li i ti neki od faktora rizika metaboličkog sindroma

Shutterstock

3. Stvaraju probleme probavnom sustavu

Naš želučano – probavni sustav je visoko koordiniran i usklađen sustav koji ima svoje zakonitosti i specifičnosti. Jedna od njh je da za kvalitetnu obradu i apsorpciju nutrijenata (ugljikohidrata, proteina,masti, i sl.) treba vremena. Zašto? Zato što se ne razgrađuju sve namirnice jednakom brzinom i na istim mjestima. Kada u organizam dominantno unosite nutrijente u tekućem sastavu (smoothieji, juhe, sokovi) crijevne resice zadužene za apsorpciju jednostavno nemaju dovoljno vremena da preuzmu sve što im je potrebno. Posljedica toga je dezorganizirana stolica (tekuća, mekana stolica), lošija absoropcija nutrijenata i mogući upalni procesi u samom probavnom sustavu.

4. Maskiraju promjene koje se u tijelu događaju

Pobornici detox i restrikcijskih dijeta reći će da sve gore navedeno nema smisla jer su tijekom perioda dijete izgubili 4-5 kilograma u samo par dana. Međutim, taj gubitak kilograma brzo bi nestao u trenutku kada bi se vratili na uobičajen režim prehrane. Zašto? Svaki gubitak kilograma ne predstavlja nužno gubitak potkožnog masnog tkiva. Prilikom držanja ekstremno restrikcijskih dijeta dolazi do pražnjenja glikogenskih zaliha u našem organizmu (primaran način na koje naše tijelo sprema višak unesene energije), a kako glikogen veže vodu dođe i do gubitka vode. Na vagi će se to pokazati kao super stvar, međutim jednom kad se vratite konzumaciji kruha, peciva i ostalih namirnica bogatim šećerom i ugljikohidratima, izgubljeni kilogrami se iznenada vraćaju.

Što? Kako? Zašto? Naše tijelo je u stanju u roku od 48-72h, ako mu uskratimo ugljikohidrate i šećere, potpunosti isprazniti sve rezerve, koje uz vodu mogu činiti i do par kilograma. Stoga, vaga kao mjerilo „uspješnosti dijete“ nije najbolje rješenje.

Sve što si do sada znala o indeksu tjelesne mase je pogrešno!

Koji je ispravan način gubitka kilograma?

Redovitim praćenjem sastava tijela, opsega struka i bokova te konzultacijama sa stručnjacima (nutricionisti, kineziolozi, dijetetičari) jedini je ispravan i zdravstveno siguran način za promjenu sastava tijela i gubitak kilograma. Neki od savjeta koje vam nutricionisti i kineziolozi preporučuju, a primjereniji su od detoksikacijskih dijeta su sljedeći:

Obroke koncipirajte primarno od povrća u kombinaciji s proteinima (meso, riba, jaja) – na takav način osigurat ćete svom organizmu prijeko potrebna vlakna, aminokiseline i proteine

konzumirajte UMJERENE količine vode kako bi ostali hidrirani (voda, čajevi) – 8 čaša vode dnevno uz 1-2 čaja zadovoljit će potrebe većine ljudi

vježbajte redovito (redovitim vježbanjem ne samo da ćete utjecati na više sposobnosti i povećanje mišiće mase, već ćete znojenjem preko kože izbaciti veliku količinu štetnih tvari)

pazite koje preparate i suplemente unosite (multivitamini, whey i slični praškasti proteinski dodaci, nisu vam nužni ako unosite potrebni ukoliko unosite sve što vam je potrebno preko redovitih obroka)

Jetra, bubrezi, zubi, koža i drugi organi i organski sustavi savršeni su detoksikacijski sustav koji posjeduje svaka osoba. Kvalitetnom brigom o njima: unosom organske i nerafinirane hrane uz redovito vježbanje dovoljan je i najbolji način njihovog održavanja. Sustavan, kontinuiran i umjeren napredak i promjena, jedini je održivi način koje će vaše tijelo podržati kao novogodišnju odluku. Stoga nemojte preskakati stepenice nego sitnim, ali čvrstim koracima krenite u promjenu koju zaslužujete. Vjerujte, vaše tijelo će vam biti zahvalno