Sedam neočekivanih razloga zbog kojih se naglo debljaš

Za optimalnu težinu važan je pravilan omjer unosa hrane i potrošnje energije, ali ako sve radimo kao inače, zdravo se hranimo i redovno treniramo, onda se razlog za naglo debljanje skriva negdje drugdje. Ako si depresivna ili ne spavaš dovoljno to može biti jedan od razloga zbog kojih se naglo debljaš.

Sedam stvari zbog kojih se neočekivano debljaš:

Depresija - Ako uzimaš antidepresive oni mogu uzrokovati nagli porast težine, a ako ih ne uzimaš nego si samo depresivna postoje dokazi da osjećaj depresije može izazvati porast težine . Istraživanje iz 2010. godine za časopis 'American Journal of Public Health' otkrilo je da tužne i usamljene osobe prije dobivaju kilograma od onih koji nisu u depresiji. Depresivne osobe u prosjeku jedu masniju i kaloričniju hranu te preskaču fizičku aktivnost. Taj pojam poznat je kao emocionalno prejedanje.

Troma crijeva - Ako imaš problema s tromim crijevima i sporim metabolizmom to bi mogao biti važan razlog zbog kojeg si se naglo udebljala. Ako nemaš redovitu stolicu na to bi mogla utjecati dehidracija, smanjen udio vlakana koje unosiš ili određeni lijekovi. Možeš si pomoći tako da uvijek piješ dovoljno vode i unosiš dovoljnu količinu vlakana , također pomoći ti može i svakodnevna konzumacija probiotika. Pročitaj 10 savjeta za ubrzanje metabolizma.

Guliver/Shutterstock

Menopauza - Tijekom menopauze ženama se usporava metabolizam , depresivnije su, imaju lošiji san i gladnije su. Estrogen, hormon koji inače služi za održavanje težine, nestaje pa se kilogrami počinju nakupljati oko struka . Ako si u menopauzi posebnu pažnju posveti zdravoj prehrani i tjelovježbi . Doznaj kojim biljem možeš blažiti simptome menopauze.

Komentar nutricionistice Mirje Jošić iz Vitaminoteke

'Iako se nagli gubitak tjelesne mase smatra opasnijim, naglo povećanje tjelesne mase također može biti znak za uzbunu. Primjerice, određeni lijekovi mogu biti uzrokom nakupljanja tekućine u organizmu no to ne znači da ih trebamo prestati uzimati na svoju ruku, već se trebamo svakako posavjetovati s liječnikom. Ako se naglo debljamo, naš je zadatak ispitati zašto se to događa. Bilo da se radi o smanjenom metabolizmu uslijed nekog zdravstvenog stanja ili uzimanja određenih lijekova, ono što možemo učiniti je povećati kretanje i uravnoteženo se hraniti'.